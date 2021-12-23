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PFDK'dan birçok kulübe ceza - Son Dakika

PFDK'dan birçok kulübe ceza

23.12.2021 21:50
PFDK'dan birçok kulübe ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Medipol Başakşehir'in, 18.12.2021 tarihinde oynanan Galatasaray -Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, TFF onaylı kaleci forma setini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamaları ve TFF onayı olmayan kaleci forma seti ile müsabakaya çıkmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

GZT Giresunspor Kulübünün, 17.12.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor- Altay Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü hakkında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Emrah Baydar'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Muhammet Akbaş'ın, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT Giresunspor Kulübü görevlisi Murat Şimşek'in, stadyuma tahliye kapısından usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Konyaspor- Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 19.12.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, MARATON ALT TRİBÜN E, D, SPOR TOTO TRİBÜN D, E, F, MİGROS TRİBÜN K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Tuzlaspor'nin, 19.12.2021 tarihinde oynanan Tuzlaspor- Manisa FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Menemenspor Kulübü sporcusu Toni Correia Gomes'in, 19.12.2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Menemenspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 2 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Boluspor- MKE Ankaragücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Balıkesirspor Kulübünün, 18.12.2021 tarihinde oynanan Balıkesirspor- Altınordu Spor Toto 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)

PFDK'dan birçok kulübe ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Spor Toto, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PFDK'dan birçok kulübe ceza - Son Dakika


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