PFDK'dan Bursaspor yöneticisine çifte ceza - Son Dakika

PFDK'dan Bursaspor yöneticisine çifte ceza

03.12.2020 17:57
PFDK'dan Bursaspor yöneticisine çifte ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Kulübü yöneticisi Besim Hacıoğulları'na 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Kulübü yöneticisi Besim Hacıoğulları'na 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Altay'la oynadığı karşılaşmada hakeme tepki gösteren ve PFDK'ya sevk edilen yeşil beyazlı kulübün yöneticisi Besim Hacıoğulları'nın cezası belli oldu. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü idarecisi Besim Hacıoğulları'nın, 28.11.2020 tarihinde oynanan Altay-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Bursaspor yöneticisine çifte ceza - Son Dakika Spor


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