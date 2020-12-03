PFDK'dan Bursaspor yöneticisine çifte ceza
03.12.2020 17:57
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Kulübü yöneticisi Besim Hacıoğulları'na 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Kulübü yöneticisi Besim Hacıoğulları'na 75 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin TL para cezası verdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Altay'la oynadığı karşılaşmada hakeme tepki gösteren ve PFDK'ya sevk edilen yeşil beyazlı kulübün yöneticisi Besim Hacıoğulları'nın cezası belli oldu. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü idarecisi Besim Hacıoğulları'nın, 28.11.2020 tarihinde oynanan Altay-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını bulan Türk doktorları tebrik etti İstiklal'de ilginç anlar! Maske cezası kesilen Rus turist önce itiraz etti, ardından dans etmeye başladı Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalandı Okyanus balığı 15 kiloluk lambuka, Kuşadası'nda yakalandı Hakkındaki tedbir kararına uymayan Sisi lakaplı Seyhan Soylu'ya 4 günlük hapis Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış