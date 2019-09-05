PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Kayserispor Başkanı Erol Bedir'i ise 60 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:



İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü'nün, 30.08.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, tribünlere seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, 31.08.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray'ın, 30.08.2019 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Konyaspor Kulübü idarecisi Mehmet Günbaş'ın 31.08.2019 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Fenerbahçe'nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO K, L, M, N, MİGROS TRİBÜNÜ K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 01.09.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN B,C,D,E,F,G,H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü yardımcı antrenörü Gürsoy Yalçın'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para ceezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Stafeno Marrone'nin akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Beşiktaş'ın, 31.08.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Çaykur Rizespor'un, 31.08.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Giresunspor Kulübü'nün, 30.08.2019 tarihinde oynanan Giresunspor - Hatayspor 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü teknik sorumlusu Erkan Sözeri'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü başkanı Sacit Ali Eren'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü idarecisi Mehmet Fevzi Usta'nın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adanaspor Kulübü sporcusu Özkan Taştemur'un, 30.08.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor - Adanaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, 01.09.2019 tarihinde oynanan Fatih Kkaragümrük - Ekol Göz Menemenspor TFF 1. lig müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,



Eskişehirspor Kulübü'nün, 01.09.2019 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, saha aydınlatmasının müsabakanın bitiminden en az 60 dakika sonrasına kadar sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Bursaspor Kulübü'nün, 01.09.2019 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Bursaspor TFF 1. lig müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısına kulüp temsilcisinin katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün, 31.08.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Boluspor TFF 1. lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle fdt'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası d5, d6, d7, d8, maraton f1, f2, f3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Akhisarspor Kulübü'nün, 31.08.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Altınordu TFF 1. lig müsabakasında, rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Balıkesirspor Kulübü'nün, 31.08.2019 tarihinde oynanan Altay - Balıkesirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, fdt'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan mersinli kale arkası misafir tribün a blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL