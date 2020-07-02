PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da para cezası - Son Dakika

PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 2 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı.

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Fenerbahçe'ye BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında, Galatasaray'a ise Medipol Başakşehir maçında COVID-19 talimatlarına aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası verildi. Beşiktaş Kulübü ise İttifak Holding Konyaspor maçında mensuplarının yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası aldı.

PFDK'nın aldığı tüm kararlar şu şekilde:

"1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu HAKAN ÖZMERT'in, 28.06.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN TÖRE hakkında, kırmızı kartın cezai sonuçlarının ertelenmesi talebinin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 26.06.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü antrenörü MEHMET YILDIRIM'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü sporcusu AMIR HADZIAHMETOVIC'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TRABZONSPOR A.Ş. atletik performans antrenörü GÖKHAN KANDEMİR'in, 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.06.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu GERSON LEAL RODRIGUES GEOUVEIA'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü hakkında, 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, saha olaylarından dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.06.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da para cezası - Son Dakika Spor
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