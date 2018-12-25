Pfdk'dan Fenerbahçe ve Ankaragücü'ne İhtar
39 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası maçları sonrası Fenerbahçe ve Ankaragücü'ne ihtar cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
), Türkiye Kupası
maçları sonrası Fenerbahçe
ve Ankaragücü
'ne ihtar cezası verdi. TFF
'den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası
'nın 5. Tur rövanş maçları sonrası Fenerbahçe ve Ankaragücü'ne taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ihtar cezası verildi. PFDK'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Giresunspor
Kulübünün, 20.12.2018 tarihinde oynanan Giresunspor-Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe A.Ş.'nin, 20.12.2018 tarihinde oynanan Giresunspor-Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, MKE Ankaragücü
Kulübünün, 18.12.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Bodrum
Belediyesi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:36 Kaynak: İHA
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