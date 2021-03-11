PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası - Son Dakika

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

11.03.2021 18:35
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Fenerbahçeli yönetici Selahatti Baki'yi de kulüp resmi internet sitesi ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:

"1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu SAKIB AYTAÇ'ın, 06.03.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu YOUSSOUF KONE'nin, 07.03.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR- HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,3- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,KASIMPAŞA A.Ş. başkanı TURGAY CİNER'in, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,5- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübünün, 06.03.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.03.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- ANKARASPOR Kulübünün, 06.03.2021 tarihinde oynanan ANKARASPOR-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,8- BURSASPOR Kulübü sporcusu MEHMET ATABERK DADAKDENİZ'in, 07.03.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,9- ALTAY Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü FATİH ÇARDAK'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü antrenörü FATİH ÇARDAK'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türk Lirası, Para Cezası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası - Son Dakika Spor


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