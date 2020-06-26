PFDK'dan Galatasaray'a 12 bin TL para cezası - Son Dakika

PFDK'dan Galatasaray'a 12 bin TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 12 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 12 bin TL para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. 21 Haziran Tarihinde Galatasaray ile Gaziantep maçında yaşanan olaylar sebebiyle Galatasaray, PFDK'ya sevk edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sarı-kırmızılılara 12 bin TL para cezası verdi.


PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:


"Denizlispor Kulübü'nün, 20.06.2020 tarihinde oynanan Denizlispor-Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yanıcı-patlayıcı madde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


Kayserispor'un, 20.06.2020 tarihinde oynanan Kayserispor-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, oyuncu değişiklik tabelasında lig ismi ve lig logosunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


Galatasaray'ın, 21.06.2020 tarihinde oynanan Galatasaray-Gaziantep Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Antalyaspor'un, 22.06.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor-Çaykur Rİzespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


Yeni Malatyaspor'un, 20.06.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Karar verilmiştir." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Galatasaray'a 12 bin TL para cezası - Son Dakika Spor
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