Pfdk'dan Galatasaray'a Para Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 35 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 35 bin TL para cezası verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.02.2019 tarih ve 52 sayılı toplantısında aldığı kararda, "Galatasaray'ın, 02.02.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.



(İHA)

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