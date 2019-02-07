Pfdk'dan Galatasaray'a Para Cezası
27 dakika önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 35 bin TL para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarların merdiven boşluklarını boş bırakmamasından dolayı 35 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet internet sitesinden yayınlanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.02.2019 tarih ve 52 sayılı toplantısında aldığı kararda, "Galatasaray'ın, 02.02.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:46 Kaynak: İHA
PFDK, Galatasaray'a Para Cezası Verdi
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