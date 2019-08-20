Son Dakika Haberleri: PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
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PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

26 dakika önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası, System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:27 Kaynak: DHA
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