PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:27 Kaynak: DHA
(PFDK), TFF Süper Kupa
maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray
'a 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.08.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
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