Son Dakika Haberleri: PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!
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PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!, System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Ağustos'ta Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının faturasını çıkardı. PFDK, Galatasaray'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. 7 Ağustos'ta Ankara'da oynanan TFF Süper Kupa mücadelesini Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
(İHA)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Süper Kupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:20 Kaynak: İHA
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