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PFDK'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika

PFDK'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

27.08.2021 18:12
PFDK'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yaptığı açıklamalardaki hakaretleri gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yaptığı açıklamalardaki hakaretleri gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle FDT'nin 41/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,GALATASARAY A.Ş. başkanı BURAK ELMAS'ın, kulüp sosyal medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- 14.03.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasından sonra sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk edilen FENERBAHÇE A.Ş., FENERBAHÇE A.Ş. idarecileri SELAHATTİN BAKİ ve ALPER PİRŞEN hakkında, konu ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına Kurulumuzun 18.03.2021 tarihli toplantısında karar verilmiş, anılan başvuru ile ilgili karar Kurulumuza ulaşmış olduğundan dosya gündeme alınmıştır.FENERBAHÇE A.Ş.,'nin kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi ALPER PİRŞEN'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 29.12.2020 tarih, 2020-2021/499E 622 K sayılı kararı hakkında yargılamanın iadesi talebinin FDT'nin 91. maddesindeki koşulları taşımadığından REDDİ ile ÖNCEKİ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.03.2021 tarih, 2020-2021/772E 957 K sayılı kararı hakkında yargılamanın iadesi talebinin FDT'nin 91. maddesindeki koşulları taşımadığından REDDİ ile ÖNCEKİ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 20.04.2021 tarih, 2020-2021/988E 1220 K sayılı kararı hakkında yargılamanın iadesi talebinin FDT'nin 91. maddesindeki koşulları taşımadığından REDDİ ile ÖNCEKİ KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika Spor


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