PFDK'dan Garry Rodrigues'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.



PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:



" Kasımpaşa'nın, 14.12.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün, 13.12.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor- Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Antalyaspor'un, 13.12.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Beşiktaş'ın, 15.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Denizbank güney alt 120, 121, 122, Denizbank güney üst 422, 423, 424, Baba Hakkı doğu alt 114, 115, 116, 117, Spor Toto kuzey alt 106, 107, 108, 109, 110, Spor Toto kuzey üst 407, 408, 409, 410 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Yeni Malatyaspor Kulübünün, 15.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Sivasspor Kulübü'nün, 15.12.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sivasspor Kulübü hakkında, stadyuma %5'in üzerinde misafir takım seyircisi alınmasından dolayı Kurulumuza sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan Sivasspor-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Garry Mendes Rodrigues'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Gaziantep FK tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un, 15.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



9- Kayserispor Kulübünün, 15.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir üst tribün A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü malzemecisi Muammer Kaya'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Eskişehirspor Kulübünün, 14.12.2019 tarihinde oynanan İstanbulspor -Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü malzemecisi Hakim İnci'nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Eskişehirspor Kulübü antrenörü Zafer Şahin'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Boluspor Kulübünün, 14.12.2019 tarihinde oynanan Boluspor- Fatih Karagümrük TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Fatih Karagümrük'ün, 14.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü kale arkası A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Akhisarspor Kulübünün, 15.12.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Adanaspor'un, 14.12.2019 tarihinde oynanan Adanaspor - Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Adanaspor sporcusu Ronei Gleison Rodrigues Dos Reis'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Bursaspor Kulübünün, 15.12.2019 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Anıl Karaer'in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 14.12.2019 tarihinde oynanan BB Erzurumspor - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı B-C2, kuzey kale arkası D4, D6, maraton F1, F2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü sporcusu Aykut Demir'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 8 bin 650 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Giresunspor Kulübünün, 14.12.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir C5, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Giresunspor Kulübü idarecisi Ferhat Karademir'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü teknik sorumlusu Hakan Kutlu'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü kaleci antrenörü Zafer Özgültekin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü idarecisi Sinan Akgün'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti VE 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Giresunspor Kulübü sporcusu Del Valle Rodriguez'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 2 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğuÜmraniyespor Kulübü sporcusu Mehmet Seyfettin Sedef'in, 15.12.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor- Osmanlıspor FK TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL