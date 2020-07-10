PFDK'dan Göztepe ve Sedat Ağçay'a maske takmama cezası - Son Dakika

PFDK'dan Göztepe ve Sedat Ağçay'a maske takmama cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle: "1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, stadyuma giren kişilerin ateş ölçümü yapılmadan stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

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"1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, stadyuma giren kişilerin ateş ölçümü yapılmadan stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. antrenörü ERKAN AKKOÇ'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:06 

Son Dakika Spor PFDK'dan Göztepe ve Sedat Ağçay'a maske takmama cezası - Son Dakika Spor
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