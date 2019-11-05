PFDK'dan Göztepeli Sanneh'e 2 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe'de forma giyen Bubacar Sanneh'e kupa maçında oynadıkları Sivas Belediyespor mücadelesinde rakibine yaptığı ciddi faul sebebiyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.



PFDK kararları açıklandı. Açıklanan kararlar neticesinde Göztepe'de forma giyen Gambiyalı futbolcu Sanneh'e, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanan Sivas Belediyespor maçında rakip takım oyuncusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle 2 maçlık men cezası verildi. Fenerbahçe'ye ise Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanan Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 25 bin TL, Denizlispor'a da Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynanan İçel İdmanyurdu müsabakasına biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası verildi.



Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:



"Göztepe sporcusu Bubacarr Sanneh'in, 30.10.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Sivas Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, 30.10.2019 tarihinde oynanan Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Denizlispor Kulübünün, 31.10.2019 tarihinde oynanan Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL