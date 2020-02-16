PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza - Son Dakika Spor

PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza

15 dakika önce

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç resmi müsabakalardan men cezası aldı.

PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza, System.String[]

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç resmi müsabakalardan men cezası aldı. 43 yaşındaki antrenör sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor ve önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: " Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.02.2020 tarih, 50 sayılı ve sevk olunan kişinin olağanüstü toplantı talebi doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:17 Kaynak: DHA
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