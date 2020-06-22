TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın TFF 1. Lig'de Hatayspor ile oynanan maçta gördüğü ikinci sarı kart, devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiği bildirildi.
TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın TFF 1. Lig'de Hatayspor ile oynanan maçta gördüğü ikinci sarı kart, devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiği bildirildi.
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23.06.2020 00:20:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK'dan İstanbulsporlu Kamal Issah'a ret - Son Dakika