PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tuzlaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Galatasaray'a toplam 97 bin TL para cezası, futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Tuzlaspor maçında yaşanan olaylardan dolayı Galatasaray'a toplam 97 bin TL para cezası, futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Galatasaray görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçında yaşanan olayların ardından verdiği cezaları açıkladı. PFDK'nın 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Galatasaray'ın, 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Ömer Kılıç'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Jimmy Durmaz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babel'den Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti iddialarına cevap: Temiz kalpler her zaman kazanır
UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı! Galatasaray'da Şener, Seri, Lemina, Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Nzonzi Göztepe maçında yok PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı!

Son Dakika Haberleri
23:44 Mke ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
23:43 Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamaları protesto edildi - Son Dakika
23:43 Yeşil kategoride aranan teröristler listesindeki kadın gözaltında - Son Dakika
23:42 YEŞİL KATEGORİDE ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEKİ KADIN GÖZALTINDA - Son Dakika
23:42 Bakan'dan açıklama - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]