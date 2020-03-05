PFDK'dan Medipol Başakşehir'e tribün cezası - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Medipol Başakşehir'e tribün cezası - Son Dakika Spor

PFDK'dan Medipol Başakşehir'e tribün cezası

6 saat önce

Hadebe 3 maç ceza aldıFraport TAV Antalyaspor'a ceza yağdıGalatasaray'a ihtar cezası - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Kulübü'ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokesi cezası verdi.

PFDK'dan Medipol Başakşehir'e tribün cezası, System.String[]

Hadebe 3 maç ceza aldı

Fraport TAV Antalyaspor'a ceza yağdı

Galatasaray'a ihtar cezası

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Kulübü'ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokesi cezası verdi.

PFDK'nın 5 Mart 2020 tarihli kararları açıklandı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Teenage Hadebe, Yukatel Denizlispor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası aldı.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'A CEZA YAĞDI

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'ne Fenerbahçe maçında 1'inci güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin TL'lik para cezası verilirken, Antalyaspor'un kaleci antrenörü Şakir Özkayımoğlu, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası aldı, antrenör İbrahim Dağaşan ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırıldı.

GALATASARAY'A İHTAR CEZASI

Medipol Başakşehir Kulübü'ne Gaziantep FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası verilirken, Hes Kablo Kayserispor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 24 bin TL'lik para cezası ve tribün blokesi cezası verildi.

Öte yandan Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne ise Gençlerbirliği maçındaki Sportif Ekipman Talimatı'na aykırılık nedeniyle ihtar cezası verdi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
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