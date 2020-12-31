PFDK'dan Rizesporlu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan Rizesporlu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

31.12.2020 17:48
PFDK'dan Rizesporlu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ç.Rizesporlu Yasin Pehlivan'a, Konyaspor maçında rakibine yaptığı ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ç.Rizesporlu Yasin Pehlivan'a, Konyaspor maçında rakibine yaptığı ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

"Konyaspor Kulübü idarecisi Bünyamin Sarıtaş'ın, 28.12.2020 tarihinde oynanan Konyaspor-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor sporcusu Yasin Pehlivan'ın, 28.12.2020 tarihinde oynanan Konyaspor-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübü idarecisi Faruk Taşseten'in, 28.12.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş-Sivasspor Süper Lig müsabakasında, müsabakanın devre arasında yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübü yardımcı antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın, müsabakanın devre arasında yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Yeni Malatyaspor Kulübünün, 27.12.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Bld. Erzurumspor Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübü doktoru Muhammed Hakan Ayaz'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 27.12.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Bld. Erzurumspor Süper Lig

müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü kaleci antrenörü Abdullah Kılıç hakkında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü antrenörü Çağdaş Atan'ın, 27.12.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası cezalandırılmasına,

Göztepe antrenörü İlhan Palut hakkında, 26.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe-Fatih Karagümrük Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Yasin Pehlivan, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Rizesporlu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza - Son Dakika Spor


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