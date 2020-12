PFDK'dan Sergen Yalçın'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Aytemiz Alanyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 36 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Fatih Karagümrüklü Erik Sabo'yu da müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şu şekilde:

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇETİN'in, 11.12.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamaları ve müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çekilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. hakkında, 12.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensubunun ayrımcılık eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ERIK SABO'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi ŞENOL CAN'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından ve eylemdeki tekerrüründen dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. teknik sorumlusu ATILAY CANEL'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 13.12.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü idarecisi METİN FAHRİ ÖZÇELİK'in, kulüp resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 13.12.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ALPASLAN ÖZTÜRK'ün, 12.12.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,GÖZTEPE A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,GÖZTEPE A.Ş. başkanı MEHMET SEPİL'in, kulüp sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,GÖZTEPE A.Ş. antrenörü İLHAN PALUT hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,GÖZTEPE A.Ş. idarecisi TALAT PAPATYA'nın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,7- AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR Kulübünün, 12.12.2020 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 12.12.2020 tarihinde oynanan AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANASPOR A.Ş.'nin, 13.12.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."