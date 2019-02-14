Pfdk'dan Soldado'ya 1 Maç Ceza
1 saat önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado'ya 1 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
), Kayserispor
maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado
'ya 1 maç men cezası verdi. PFDK, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçında hakemle yaşadığı diyaloğun ardından kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Roberto Soldado 1 maç men cezası aldı. Açıklamada, "Fenerbahçe'nin, 08.02.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya
Kayserispor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Roberto Soldado Rillo'nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:11 Kaynak: İHA
PFDK'dan Fenerbahçeli Soldado'ya 1 Maç Ceza
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