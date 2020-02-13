PFDK'dan Sörloth'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Gençlerbirliği müsabakasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi.



PFDK bu hafta oynanan müsabakalardaki cezaları açıkladı. Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth, Gençlerbirliği mücadelesinde rakibine yaptığı hareketten ötürü kırmızı kart görürken, PFDK Sörloth'a 2 resmi müsabakadan ve 8 bin 500 TL para cezası verdi. PFDK'nın açıkladığı diğer kararlar şöyle:



"Sivasspor Kulübünün, 09.02.2020 tarihinde oynanan Sivasspor- Başakşehir FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney alt D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Fenerbahçe idarecisi Semih Özsoy'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray'ın 09.02.2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Gençlerbirliği Kulübünün, 08.02.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Trabzonspor'un, 08.02.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Alexander Sörloth'un, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



6- Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, 07.02.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu dou alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- MKE Ankaragücü Kulübü kaleci antrenörü Taner Kayakıran'ın 07.02.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Tamer Açar'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL