PFDK'dan sosyal mesafe cezası - Son Dakika

PFDK'dan sosyal mesafe cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uymayan kulüplere ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uymayan kulüplere ceza verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları şu şekilde:


"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 01.07.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 01.07.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ile yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi OĞUZHAN DELEN'in, sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 02.07.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, futbolcularının ve yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 02.07.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, futbolcularının ve yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


GİRESUNSPOR Kulübünün, 30.06.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


BURSASPOR Kulübünün, 30.06.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde ve protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 02.07.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


AKHİSARSPOR Kulübünün, 02.07.2020 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, futbolcularının ve yedek kulübesi ile yedek kulübesi arkasındaki tribünde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 30.06.2020 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü idarecisi AHMET KURUM'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi ERKAN ÇORUHLU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi FATİH KOZAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi HASAN ATMACA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi SABRİ ÖZMEN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü idarecisi CENK LALECİ'nin, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü başkanı ALİ ÇETİN, idarecileri FİKRET ONUR ve ALİ FIRAT hakkında, 03.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, Hukuk Müşavirliğince FDT'nin 83. maddesi uyarınca koyulan idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddi ile idari tedbir kararının ve incelemenin DEVAMINA karar verilmiştir." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan sosyal mesafe cezası - Son Dakika Spor
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