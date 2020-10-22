PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı 4 maçtan men ve 33 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz 2 ve rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Antalyasporlu Sidney Sam'i de 2 ile cezalandırdı.

PFDK'dan alınan kararlar şöyle:

"1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu CRISTIAN-IONUT SAPUNARU'nun, 17.10.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, 18.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SIDNEY SAM'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SERVET ÇAVUŞOĞLU'nun, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu ERSAN ADEM GÜLÜM'ün, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, teknik adam lisansı ve TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmayan Marius Stefan Sumudica'nın, müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü ŞENER GENÇTÜRK'ün, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. yardımcı antrenörü ERDAL GÜNEŞ'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi MARIUS STEFAN ŞUMUDİCA'nın, teknik adam lisansı ve TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi MARIUS STEFAN ŞUMUDİCA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.

- İstanbul