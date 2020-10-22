PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza

22.10.2020 20:29
PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı 4 maçtan men ve 33 bin TL...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı 4 maçtan men ve 33 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz 2 ve rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Antalyasporlu Sidney Sam'i de 2 ile cezalandırdı.

PFDK'dan alınan kararlar şöyle:

"1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu CRISTIAN-IONUT SAPUNARU'nun, 17.10.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, 18.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SIDNEY SAM'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SERVET ÇAVUŞOĞLU'nun, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu ERSAN ADEM GÜLÜM'ün, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, teknik adam lisansı ve TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmayan Marius Stefan Sumudica'nın, müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA'nın, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü ŞENER GENÇTÜRK'ün, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. yardımcı antrenörü ERDAL GÜNEŞ'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi MARIUS STEFAN ŞUMUDİCA'nın, teknik adam lisansı ve TFF'ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi MARIUS STEFAN ŞUMUDİCA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.


- İstanbul

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Para Cezası, Gaziantep, Protokol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı Tuzla'da yürek ısıtan görüntü! Minibüs şoförü, yaşlı çiftin karşıya geçebilmesi için yolu kapattı Artvin'de gökyüzünde ilginç anlar! Gören telefona sarıldı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten         
20:30
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Yunanistan'ın Yunanistan'ın "Yunan savaş gemileri Oruç Reis'i bölgeden uzaklaştırdı" iddiasına Türkiye'den yalanlama geldi         
19:51
Ekim ayında çiçek açıp, meyve veren armut ağacı şaşırttı Ekim ayında çiçek açıp, meyve veren armut ağacı şaşırttı         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 20:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK'dan Sumudica'ya 4 maç ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei