PFDK'dan Süper Lig'de 6 kulübe ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'de Galatasaray'a 24 bin lira, Beşiktaş, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'ne de ihtar cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 29.08.2020 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 25.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş., 28.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-MENEMENSPOR, 31.08.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ALTAY özel müsabakalarında kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,GALATASARAY A.Ş.'nin, 31.08.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÜMRANİYESPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcuların oynatılmasından dolayı ve bu eylem nedeni ile daha önce İHTAR CEZASI ile cezalandırıldığı dikkate alınarak talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."