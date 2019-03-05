Son Dakika Haberleri: Pfdk'dan Trabzonspor'a Para Cezası

Pfdk'dan Trabzonspor'a Para Cezası

46 dakika önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 20 bin TL para cezası verdi.

Pfdk'dan Trabzonspor'a Para Cezası, System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 20 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 26.02.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu ELVIS KOFI OKYERE WIAFE MANU'nun, 28.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 5.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Spor
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