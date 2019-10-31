Son Dakika Haberleri: PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray ceza!
Son Dakika Spor PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray ceza!

PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray ceza!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig takımına çeşitli cezalar verdi.

PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray ceza!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 Süper Lig takımına çeşitli cezalar verdi.


TFF'den yapılan açıklamaya göre PDFK, Galatasaray'a 24 ve Trabzonspor'a 45 ve Aytemiz Alanyaspor'a 36 bin lira para cezası verdi. Galatasaray ve Trabzonspor, ayrıca tribün kapatma cezası aldı.


Kurul, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a da tribün kapatma cezası verilmesini kararlaştırdı.


PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'e ise 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdi. Gaziantep Futbol Kulübü Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para ile cezalandırıldı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a 20 bin ve Keçiörengücü'ne 18 bin lira para cezası verildi. Bolusporlu oyuncu Umut Gündoğan'ın 2, Hataysporlu oyuncu Kubilay Sönmez'in ise 6 bin 500 lira para cezası alması kararlaştırıldı.


Trabzonspor tribünlerini izliyoruz...


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Ali Koç'un sahibi olduğu işletmenin sözleşmesini tazminatsız feshetti!
Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 01:07:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PFDK'dan Trabzonspor ve Galatasaray ceza!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]