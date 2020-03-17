PFDK'dan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'a para cezası - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'a para cezası - Son Dakika Spor

PFDK'dan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'a para cezası

7 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Trabzonspor'a BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 140 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'a para cezası, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Trabzonspor'a BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 140 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, aynı müsabakada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 240 bin TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT D, F, G, DOĞU ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 11.03.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BURSASPOR Kulübünün, 10.03.2020 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 11.03.2020 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- HATAYSPOR Kulübünün, 10.03.2020 tarihinde oynanan ALTAY-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu BRAHIM DARRI'nın, 10.03.2020 tarihinde oynanan B.Ş BLD. ERZURUMSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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