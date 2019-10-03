Son Dakika Haberleri: PFDK'dan Van Spor FK'ye 21 bin lira ceza
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PFDK'dan Van Spor FK'ye 21 bin lira ceza

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK'ye' 21 bin lira para cazası, Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'e ise 200 gün hak mahrumiyeti ile 34 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan Van Spor FK'ye 21 bin lira ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK'ye' 21 bin lira para cazası, Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'e ise 200 gün hak mahrumiyeti ile 34 bin lira para cezası verdi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van SporFK, geçtiğimiz pazar günü evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile oynadığı müsabakada yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibe ceza verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda,taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayıihtar cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakadaVan Spor FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8 bin TL para cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakadaVan Spor FK'nın, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 13 bin TL para cezasına karar verdi.


"Başkan Yenitürk'e 200 gün hak mahrumiyeti ve 34 bin TL para cezası"


PFDK aldığı diğer karada ise, aynı müsabakadaVan Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ün, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle200 gün hak mahrumiyeti ve34 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. - VAN

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:12 Kaynak: İHA
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