PFDK'dan Yeni Malatyaspor ve Rizespor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Helenex Yeni Malatyaspor'a "stadyuma usulsüz seyirci alınması" nedeniyle 100 bin TL, Çaykur Rizespor'a da "talimatlara aykırılık" nedeniyle 65 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü TOPRAK KIRTOĞLU'nun, 16.04.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü yardımcı antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, 16.04.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA CENGİZ BİRGEN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 17.04.2021 tarihinde Yeni Malatya Stadyumunda oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 10.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kurulumuza sevk edilen YASİN İPEK hakkında, bu kişinin FDT'nin 3. maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine tabi kişilerden olmadığı anlaşıldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir."