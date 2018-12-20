Son Dakika Haberleri: Pfdk'den 8 Süper Lig Kulübüne Ceza

Pfdk'den 8 Süper Lig Kulübüne Ceza

13 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Pfdk'den 8 Süper Lig Kulübüne Ceza, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'un, ligin 16. haftasındaki karşılaşmalarda yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli cezalara çarptırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray'a, Medipol Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 20 bin lira para ve bir sonraki deplasman maçında bazı tribündeki seyircilerin elektronik biletlerinin iptali cezaları verildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübe ayrıca maç öncesinde ve sonrasında flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı 30 bin, aynı müsabakada basın toplantısına antrenör gitmemesi nedeniyle de 30 bin olmak üzere toplam 60 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

PFDK, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'e elektronik bilet iptali cezaları verdi. Açıklamada, Kurulun ayrıca Beşiktaş'a 50 bin, Trabzonspor'a 75 bin ve Bursaspor'a ise 45 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdiği kaydedildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'a, Antalyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi. Yeni Malatyasporlu oyuncu Sadık Çiftpınar'ın ise rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çaptırıldığı belirtildi. Antalyasporlu futbolcu Diego Angelo'ya da rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi maçtan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

PFDK, MKE Ankaragücü'ne maç sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmaması nedeniyle 20 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurulun açıklamasında, Kasımpaşa'nın da takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den Altay, Adanaspor, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'a çeşitli cezalar verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:31 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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