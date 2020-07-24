PFDK'den 9 Süper Lig kulübüne ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe futbol menajerleri ile çalışma talimatına aykırı eylemleri gerekçesiyle ihtar cezası verdi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 07:43

Kaynak: AA

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