PFDK'den Adana Demirsporlu yöneticilere hak mahrumiyeti ve para cezası
05.01.2021 17:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü yöneticileri Ekrem İnaltekin ve Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü yöneticileri Ekrem İnaltekin ve Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de İstanbulspor'a konuk olduğu maçta hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle Ekrem İnaltekin ile Şentürk Çalık'a 75'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurulun, Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira, TFF 1. Lig'den Altay'a da talimatlara aykırılık gerekçesiyle 12 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi transfer etti 41 yaşındaki vatandaş, yedinci kattan atlayarak yaşamına son verdi Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?