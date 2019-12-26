PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı - Son Dakika Spor

PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen isimlerden, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza verilmedi.

Disiplin kurulunun çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe'ye 250 bin, Beşiktaş'a 94 bin, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'a 24'er bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

Kurulun ayrıca, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a misafir takım olduğu, Fenerbahçe'nin ise ev sahibi olduğu 1 müsabakada bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmettiği paylaşıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mustafa Cengiz: VAR'dan önce Zorlu kayıtları açıklansın
Fatih Terim, hakaret gerekçesiyle Turgay Demir'e dava açtı Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak

Son Dakika Haberleri
01:00 Liverpool, Leicester City deplasmanında galibiyeti 4 golle aldı - Son Dakika Spor
00:54 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia! Yüzde 87'den fazla... - Son Dakika Spor
00:39 Ergin Ataman: "Şovu değil, birlikte sertliği düşünmeliyiz" - Son Dakika Spor
00:19 Arda Turan, Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv maçını izledi - Son Dakika Spor
23:30 Arteta galibiyetle başlayamadı - Son Dakika Spor
22:20 Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika Spor
17:20 Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:10:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK'den Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim'e ceza çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]