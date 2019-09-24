Son Dakika Haberleri: PFDK'den Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti
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PFDK'den Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'den Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, hukuk müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 60 bin, Ekol Göz Menemenspor'a ise 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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