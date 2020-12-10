PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza - Son Dakika

PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza

10.12.2020 18:07
PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'deki Gençlerbirliği müsabakasında kırmızı kart gören Atan, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Berna Gözbaşı'na 90 gün hak mahrumiyeti

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na 2 ayrı ihlalden dolayı toplamda 90 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 52 bin 850 lira para cezası verdi.

Disiplin Kurulu, Gözbaşı'na müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 lira, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle de 75 gün hak mahrumiyeti ile 35 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kasımpaşalı Hadergjonaj'a 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı 2 maçla cezalandırdı.

Kurul, Süper Lig'in 11. haftasındaki Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Kosovalı oyuncuyu 2 resmi müsabakadan men ederken, 8 bin 500 lira da para cezası kesti.

PFDK, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile ekibindeki Selçuk Şahin'e ise Yukatel Denizlispor maçında akredite edilmediği protokol tribününe girmesinden dolayı ihtar edilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor antrenörü Smit Vlado'ya 1 maç men ve 13 bin lira, Göztepe'nin kaleci antrenörü Bekir Arpacı'ya 2 maç men ve 13 bin lira, sarı-kırmızılı kulübün görevlisi İlhan Şahin'e de 2 maç menin yanı sıra 26 bin lira para cezası verdi.

PFDK, Denizlispor Kulübüne toplamda 174 bin lira, Ege temsilcisinin idarecisi Kaan Şanlıkan'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira, kulüp görevlisi Mustafa Yakı'ya ise 21 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

TFF 1. Lig cezaları

PFDK, TFF 1. Lig'den 3 futbolcu ve 1 kulübe para cezası kesti.

Kurul, Tuzlaspor'a 12 bin lira, Tuzlasporlu futbolcular Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar ile Eskişehirsporlu futbolcu Tolga Yakut'a 6 bin 500'er lira para cezası verilmesine hükmetti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Çağdaş Atan, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına "yetişkin hasta bezi" tavsiye edildi Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek
Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek         
18:09
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı         
17:27
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız         
17:02
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti         
15:50
Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu         
15:10
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi         
14:47
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 18:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK'den Çağdaş Atan'a 2 maç ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei