Son Dakika Haberleri: PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men
Son Dakika Spor Haber

PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'in 3. haftasında sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile yaptığı maçta sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı cezası verdiği belirtildi.

Kurulun ayrıca deneyimli teknik adamı 19 bin lira para cezasına çarptırdığı da kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi!
VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı! Elle oynamada pozisyonlar izlenmeyecek... PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:07:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]