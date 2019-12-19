PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza - Son Dakika Spor

PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e 2 maç ceza, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören sarı-lacivertli futbolcu Garry Rodrigues'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği belirtildi.

Garry Rodrigues, cezası nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Kurulun, Fenerbahçe Kulübüne, Demir Grup Sivasspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 24 bin lira, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı da 150 bin lira olmak üzere toplamda 174 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Sivasspor Kulübüne ise merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle 50 bin lira, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de 24 bin lira olmak üzere toplamda 74 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Beşiktaş'a, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 50 bin lira para cezası veren, aynı gerekçeyle bazı siyah-beyazlı taraftarların iç saha maçında elektronik biletlerinin bloke edilmesini kararlaştıran kurulun, konuk kulübe ise müsabaka sonrası 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı 150 bin lira para cezası kestiği belirtildi.

PFDK'nin, Kasımpaşa'ya, Çaykur Rizespor maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor'a, Antalyaspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 24 bin lira para cezası veren kurulun, aynı gerekçeyle bazı taraftarların iç saha maçında elektronik biletlerinin bloke edilmesini kararlaştırdığı kaydedildi. Söz konusu karşılaşmadaki Antalyaspor taraftarlarının ise bir sonraki dış saha maçında elektronik biletlerinin bloke edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Kayserispor Kulübüne, Gaziantep FK deplasmanında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 24 bin lira para cezası veren kurulun, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı-kırmızılı taraftarların da bir sonraki dış saha mücadelesinde elektronik biletlerinin bloke edilmesini kararlaştırdığı kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Garry Rodrigues, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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