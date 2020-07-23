PFDK'den Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Göksel Gümüşdağ'a, akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca protokol tribününde oturma düzenine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması gerekçeleriyle Gümüşdağ'ın 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.