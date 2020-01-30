PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza - Son Dakika Spor

PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli oyuncusu Haris Hajradinovic'e 3 maç men cezası verdi.

PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli oyuncusu Haris Hajradinovic'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören 25 yaşındaki futbolcuya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 maç men cezası verildiği belirtildi.

Ligin 19. hafta müsabakalarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'nin 125 bin, Göztepe'nin 49 bin, Galatasaray, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'un ise 24'er bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e 34 bin, Eskişehirspor'a 12 bin, Bursaspor'a 5 bin 250 ve Ekol Göz Menemenspor'a da 4 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı. Ayrıca Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise bir sonraki iç saha maçında e-biletlerinin bloke edildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız
Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:20:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK'den Hajradinovic'e 3 maç ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]