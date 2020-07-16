PFDK'den kulüp başkanları Ali Çetin ve Fatih Mert'e hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika

PFDK'den kulüp başkanları Ali Çetin ve Fatih Mert'e hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin'e 28 gün, MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert'e de 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin'e 28 gün, MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert'e de 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Denizlispor Başkanı Çetin hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 28 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 65 bin lira ile cezalandırıldı. Denizlispor yöneticileri Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ise maske kuralına uymamalarından dolayı 4 bin beş yüzer lira ceza aldı.

PFDK, MKE Ankaragücü Başkanı Mert'e, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 500 lira, maske kuralını ihlalden dolayı da 4 bin 500 lira ceza verdi.

MKE Ankaragücü'ne maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle toplam 48 bin lira, kulüp yöneticisi Müslüm Benli'ye 4 bin 500 lira, kulüp görevlisi Okan Elmas, futbolcular Cebrail Karayel, Saba Lobjanidze, Oscar Scarione, Dever Orgill'e aynı sebeple dokuz yüzer lira ceza verildi.

İttifak Holding Konyaspor'a da mensuplarının sosyal mesafe ve maske kuralına uymamalarından dolayı toplam 48 bin lira ceza kesildi.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan Bernard Mensah kırmızı kart nedeniyle 2 maç men ve 8 bin 500 lira ceza alırken, Diego Angelo kırmızı kartı dolayısıyla 1 maçla cezalandırıldı. Diego ayrıca 4 bin 500 lira ceza aldı. Kurul, sosyal mesafe ve maske kuralına uymama nedeniyle Kayserispor yöneticisi Mustafa Tokgöz ve idarecisi Mehmet Yay'ı, dört bin beş yüzer lira cezaya çarptırdı.

Galatasaray'da antrenör Necati Ateş'e 13 bin lira ceza veren PFDK, sarı-kırmızılı futbolcular Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri ve Emre Akbaba'yı maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı dokuz yüzer lirayla cezalandırdı. Kulübün görevlilerinden Halil Cihan Ünal ise toplam 7 bin 400 lira ceza aldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na maske takmamasından ötürü 4 bin 500 lira ceza verildi.

Adanasporlu Eze'ye 5 maç

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig'de Hatayspor maçında kırmızı kart gören Adanasporlu futbolcu Emeka Friday Eze'yi, rakip takım oyuncularına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 müsabakadan men etti. Eze aynı zamanda 21 bin 500 lira ceza aldı.

Kurul, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz'u da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men ederken 6 bin 500 lira da para cezası uyguladı.

Ayrıca TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı Nihat Çakır, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı 105 gün hak mahrumiyeti ve 21 bin lirayla cezalandırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Mert, Ali Çetin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:57 Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den kulüp başkanları Ali Çetin ve Fatih Mert'e hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika Spor
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