PFDK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç men cezası
12.01.2021 17:39
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'ye 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'ye 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Hatayspor'un Faslı file bekçisi Munir'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük'ün Şilili stoperi Roco'nun da aynı gerekçeyle 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.
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