PFDK'den Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika

PFDK'den Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası

09.03.2021 19:17
PFDK'den Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Mustafa Cengiz'e 20 gün, Ahmet Ağaoğlu'na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Gaziantep'in Yunan futbolcusu Kevin Mirallas'a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören Fraport TAV Antalyaspor'un Belçikalı kalecisi Ruud Boffin'in rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan çeşitli gerekçelerle Galatasaray'a 124 bin, MKE Ankaragücü'ne 72 bin ve Fraport TAV Antalyaspor'a ise 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den Mustafa Cengiz ve Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika Spor


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