Pfdk'den Quaresma'ya 2 Maç Ceza
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma
'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
'a 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a ise 1 maç men cezası verdiği belirtildi. Arslan ayrıca, 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Kurulun, İstikbal Mobilya Kayserispor
forması giyen Bernard Mensah ve Akhisarspor'da oynayan Edin Cocalic'e 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği kaydedildi.
Kurulun, Demir Grup Sivasspor
ve Fenerbahçe
'ye tribün bloke cezası, haftayı deplasmanda tamamlayan Trabzonspor
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Kasımpaşa
, Evkur Yeni Malatyaspor
taraftarlarının da misafir takım oldukları bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdiği aktarıldı. MKE Ankaragücü
taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 20 bin lira para cezası verildiği belirtilirken, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
'un futbolcusu Ahmet Karadayı
'nın da 2 müsabakadan men cezası aldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA
PFDK, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya 2 Maç Ceza Verdi
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