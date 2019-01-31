Son Dakika Haberleri: Pfdk'den Quaresma'ya 2 Maç Ceza

Pfdk'den Quaresma'ya 2 Maç Ceza

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma'ya 2, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'a ise 1 maç men cezası verdiği belirtildi. Arslan ayrıca, 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kurulun, İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ve Akhisarspor'da oynayan Edin Cocalic'e 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'ye tribün bloke cezası, haftayı deplasmanda tamamlayan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor taraftarlarının da misafir takım oldukları bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdiği aktarıldı.

MKE Ankaragücü taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 20 bin lira para cezası verildiği belirtilirken, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbolcusu Ahmet Karadayı'nın da 2 müsabakadan men cezası aldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Spor
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