Son Dakika Haberleri: Pfdk'den Skrtel'e 3 Maç Men

Pfdk'den Skrtel'e 3 Maç Men

38 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e 3 maç men cezası verdi.

Pfdk'den Skrtel'e 3 Maç Men, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Skrtel'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Slovak savunmacı, sarı-lacivertli ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.

Kurulun, Ümraniyespor maçındaki saha olayları sarı-lacivertli kulübe 20 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle PFDK'ye sevk edilen başkan Ali Koç'a ise isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği aktarıldı.

PFDK'nin Türkiye Kupası maçlarından dolayı Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'ya takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10 bin 500 lira, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'a 26 bin lira, Boluspor'a 20 bin lira, Balıkesirspor Baltok'a 10 bin lira ve TFF 2. Lig takımı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a ise 15 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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