Pfdk, Denizlisporlu Ziya'ya 2 Maç Ceza Verdi

Abalı Denizlispor'da geçtiğimiz hafta oynanan Adanaspor maçının ardından yaşanan saha içi olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ziya Alkurt, 2 maç ceza aldı.

Abalı Denizlispor'da geçtiğimiz hafta oynanan Adanaspor maçının ardından yaşanan saha içi olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ziya Alkurt, 2 maç ceza aldı.



Geçtiğimiz Pazar günü Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor ile Abalı Denizlispor aranısnda oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen yeşil siyahlı ekipte Ziya Alkurt'un cezası açıklandı. PFDK oyuncuya, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 2 maçtan men ve 2 bin 200 lira para cezası verdi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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