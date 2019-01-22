Son Dakika Haberleri: Pfdk, Elif Elmas'a 2, Diagne'ye İse 4 Maç Ceza Verdi

Pfdk, Elif Elmas'a 2, Diagne'ye İse 4 Maç Ceza Verdi

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları açıkladı.

Pfdk, Elif Elmas'a 2, Diagne'ye İse 4 Maç Ceza Verdi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezaları açıkladı. Alınan karalara göre Fenerbahçeli Elif Elmas'a 2, Kasımpaşalı Diagne'ye ise 4 maç ceza verildi.

Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası sevki yapılan Elif Elmas, PFDK tarafından 2, Alanyaspor maçında rakibine tükürdüğü için kırmızı kart gören Diagne de 4 maç ceza aldı. Bursaspor maçında 1 maçlık cezasını çeken Elif, Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak olan Ümraniyespor maçıyla cezasını tamamlayacak. Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen Diagne ise Alanyaspor (Türkiye Kupası), Başakşehir ve Sivasspor mücadelelerinde oynayamayacak.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Antalyaspor'un, 15.01.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, 15.01.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe sporcusu Eljif Elmas'ın, 17.01.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa sporcusu Diagne Mbaye'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 13.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübü sporcusu Bakary Nimaga'nın, 16.01.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:26 Kaynak: İHA

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