PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi - Son Dakika Spor

PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çeşitli nedenlerle sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idarecileri Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza verilmesine gerek duyulmadığını açıkladı.

PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, çeşitli nedenlerle sevk edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş idarecileri Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza verilmesine gerek duyulmadığını açıkladı.


İşte PFDK'nın açıklaması;


"BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ADNAN DALGAKIRAN hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ERDAL TORUNOĞULLARI hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM hakkında, 21.12.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:49 
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