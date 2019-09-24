PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak...
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PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. - İSTANBUL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza