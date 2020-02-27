PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi - Son Dakika

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi

7 saat önce

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi.

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi, System.String[]

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve oyuncu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Deniz Türüç, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
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